Венедиктов сообщил о четырех жалобах на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что в штаб поступили четыре жалобы по четырем участкам в Москве, в ближайшее время на каждый участок с проверкой отправятся группы.

"Есть четыре участка, из которых поступают жалобы: либо вбросы, либо "карусели", но видео это не показывает", - сказал Венедиктов.

По его словам, в ближайшее время на участки выедут с проверкой четыре группы.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, "люди начинают придумывать".