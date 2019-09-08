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РИА Новости
Единый день голосования

Венедиктов сообщил о четырех жалобах на выборах в Мосгордуму

16:51 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что в штаб поступили четыре жалобы по четырем участкам в Москве, в ближайшее время на каждый участок с проверкой отправятся группы.
"Есть четыре участка, из которых поступают жалобы: либо вбросы, либо "карусели", но видео это не показывает", - сказал Венедиктов.
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По его словам, в ближайшее время на участки выедут с проверкой четыре группы.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, "люди начинают придумывать".
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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