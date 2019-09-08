Венедиктов сообщил о четырех жалобах на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что в штаб поступили четыре жалобы по четырем участкам в Москве, в ближайшее время на каждый участок с проверкой отправятся группы.
"Есть четыре участка, из которых поступают жалобы: либо вбросы, либо "карусели", но видео это не показывает", - сказал Венедиктов.
По его словам, в ближайшее время на участки выедут с проверкой четыре группы.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, "люди начинают придумывать".
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.