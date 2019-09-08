Матвиенко осудила попытки выставить Россию ответственной за Вторую мировую

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством попытки ряда западных политиков "переписать историю", возложив на Россию ответственность за Вторую мировую войну.
Матвиенко в воскресенье приняла участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года.
"Мне кажется очень важным хранить эту память (о войне), передавать ее следующим поколениям. Тогда только будет гарантировано, что ничего подобного не повторится... Хранить эту память еще очень важно и потому, что мы видим, как в канун 70-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю... Порой даже не хочется верить тому, что слышишь от некоторых политиков Запада - пытаются даже переложить на Россию, на нашу страну, где 27 миллионов погибших в борьбе с нацизмом, вину за эту мировую трагедию. Ничем иным, как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя", - сказала она журналистам.
Матвиенко призналась, что всякий раз при посещении Пискаревского кладбища испытывает "щемящую грусть" и "щемящую скорбь", как и любой посетитель этого мемориала. "Огромная благодарность тем, кто ценой своей жизни защитил наш город", - отметила она, добавив, что в День памяти жертв блокады Ленинграда петербуржцы идут на Пискаревское кладбище нескончаемым потоком.