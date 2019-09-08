Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:43Z
https://ria.ru/20190908/1558454013.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/73/1552147326_0:87:2561:1527_1036x0_80_0_0_8d1ef83a5f4b431bce54a0185d44b58e.jpg
РИА Новости

Матвиенко осудила попытки выставить Россию ответственной за Вторую мировую

16:43 08.09.2019
719
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кощунством попытки ряда западных политиков "переписать историю", возложив на Россию ответственность за Вторую мировую войну.
Матвиенко в воскресенье приняла участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года.
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
4 сентября, 09:27Сказано в эфире
"Западноевропейский тренд". Кто и зачем меняет роль СССР во Второй мировойРоссия ответила Болгарии на слова о роли Советского Союза во Второй мировой войне. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, болгарская сторона забывает свою историю.
"Мне кажется очень важным хранить эту память (о войне), передавать ее следующим поколениям. Тогда только будет гарантировано, что ничего подобного не повторится... Хранить эту память еще очень важно и потому, что мы видим, как в канун 70-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю... Порой даже не хочется верить тому, что слышишь от некоторых политиков Запада - пытаются даже переложить на Россию, на нашу страну, где 27 миллионов погибших в борьбе с нацизмом, вину за эту мировую трагедию. Ничем иным, как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя", - сказала она журналистам.
Матвиенко призналась, что всякий раз при посещении Пискаревского кладбища испытывает "щемящую грусть" и "щемящую скорбь", как и любой посетитель этого мемориала. "Огромная благодарность тем, кто ценой своей жизни защитил наш город", - отметила она, добавив, что в День памяти жертв блокады Ленинграда петербуржцы идут на Пискаревское кладбище нескончаемым потоком.
ИноСМИ. Серьезно
80-летие Второй мировой войны: королевство кривых зеркал в Варшаве
6 сентября, 15:11
1802001
Обсудить 5
ЛенинградВторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоРоссияВ мире
Рекомендуем
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Новые американские ядерные бомбы оказались дефектными
РИА
Новости
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Нино Катамадзе в лицемерии
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лента
новостей
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков призвал главу Пентагона "проснуться"
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК назвали давление Украины на избирком Крыма бессмысленным
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
В СФ назвали позицию Киева по выборам в Крыму вмешательством в дела России
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Крымские татары призвали осторожно относиться к планам Зеленского
Логотип компании Google
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов
Вид на Гурзуф
В Госдуме назвали желание Киева добиться возвращения Крыма фантазией
Георгий Гахария
Гахария стал новым премьером Грузии
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму объяснили отказ иностранных наблюдателей приехать на полуостров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
Лента новостейМолния