Матвиенко осудила попытки выставить Россию ответственной за Вторую мировую

"Мне кажется очень важным хранить эту память (о войне), передавать ее следующим поколениям. Тогда только будет гарантировано, что ничего подобного не повторится... Хранить эту память еще очень важно и потому, что мы видим, как в канун 70-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю... Порой даже не хочется верить тому, что слышишь от некоторых политиков Запада - пытаются даже переложить на Россию, на нашу страну, где 27 миллионов погибших в борьбе с нацизмом, вину за эту мировую трагедию. Ничем иным, как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя", - сказала она журналистам.