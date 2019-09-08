Комитет по защите прав журналистов поприветствовал освобождение Вышинского

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Комитет по защите журналистов рад тому, что российский журналист, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко свободны и могут воссоединиться со своими близкими в России и на Украине, заявила РИА Новости координатор по Европе и Центральной Азии Гульназ Саид.

"Мы рады, что российский журналист Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко свободны и могут воссоединиться со своими близкими в России и на Украине соответственно... Журналисты никогда не должны использоваться в качестве инструмента - и становиться жертвами - политических споров между странами", - заявила она.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".