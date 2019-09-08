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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Комитет по защите прав журналистов поприветствовал освобождение Вышинского

16:33 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Комитет по защите журналистов рад тому, что российский журналист, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко свободны и могут воссоединиться со своими близкими в России и на Украине, заявила РИА Новости координатор по Европе и Центральной Азии Гульназ Саид.
"Мы рады, что российский журналист Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко свободны и могут воссоединиться со своими близкими в России и на Украине соответственно... Журналисты никогда не должны использоваться в качестве инструмента - и становиться жертвами - политических споров между странами", - заявила она.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала кадровым военным разведчиком Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работал корреспондентом.
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийРоман СущенкоРоссияУкраинаВ мире
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