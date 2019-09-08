Реальных нарушений на выборах в МГД нет, заявил глава Мосгоризбиркома

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, люди придумывают, заявил журналистам на брифинге председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В Щербинке поступил сигнал. Один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Это Новая Москва, муниципальные выборы. Второй случай - выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62 года рождения, что вполне может быть", - рассказал член МГИК Дмитрий Реут.

Горбунов заявил, что два других случая он уже комментировал - речь о двух избирательных участках, где слиплись бюллетени. "Такие обращения говорят, что реальных нарушений нет. Люди начинают придумывать", - добавил он.