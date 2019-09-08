Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:47Z
https://ria.ru/20190908/1558453367.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155708/08/1557080873_0:484:2780:2048_1036x0_80_0_0_a22235039cf8e32e2eac1de7068bba69.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Реальных нарушений на выборах в МГД нет, заявил глава Мосгоризбиркома

16:26 08.09.2019 (обновлено: 16:47 08.09.2019)
1316
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Реальных нарушений на выборах в Мосгордуму нет, люди придумывают, заявил журналистам на брифинге председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"В Щербинке поступил сигнал. Один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Это Новая Москва, муниципальные выборы. Второй случай - выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62 года рождения, что вполне может быть", - рассказал член МГИК Дмитрий Реут.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:51Единый день голосования
Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков
Горбунов заявил, что два других случая он уже комментировал - речь о двух избирательных участках, где слиплись бюллетени. "Такие обращения говорят, что реальных нарушений нет. Люди начинают придумывать", - добавил он.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
020137
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
Московская городская Дума
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК назвали давление Украины на избирком Крыма бессмысленным
Лента
новостей
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Международный эксперт не увидела нарушений на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Указатель к избирательному участку в Москве
Явка на дистанционном голосовании в Москве к 17.00 составила 84,7%
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в информационном центре ЦИК России в единый день голосования в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года
ЦИК сообщил о применении депутатом ГД админресурса на выборах в Петербурге
Единый день голосования в регионах России
В Петербургский горизбирком поступило около 75 жалоб на нарушения
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Единый день голосования в регионах России
Венедиктов попросил аннулировать итоги голосования на двух урнах в Москве
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Итоговая явка на электронном голосовании в Москве составила 92,3%
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Венедиктов сообщил о четырех жалобах на выборах в Мосгордуму
Георгий Гахария
Гахария стал новым премьером Грузии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:32Информация о вбросе на одном из участков в Башкирии не подтвердилась
Лента новостейМолния