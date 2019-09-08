Явка на электронных участках на выборах в МГД к 16.00 составила почти 80%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 16.00 мск составила почти 80%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"На 16.00 явка составляет 79,68%, то есть почти 80%", - сказал Ермолов.

Он также отметил, что электронное голосование проходит в штатном режиме.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.