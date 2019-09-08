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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на электронных участках на выборах в МГД к 16.00 составила почти 80%

16:20 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 16.00 мск составила почти 80%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"На 16.00 явка составляет 79,68%, то есть почти 80%", - сказал Ермолов.
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Единый день голосования в России
Он также отметил, что электронное голосование проходит в штатном режиме.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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