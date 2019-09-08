Явка на электронных участках на выборах в МГД к 16.00 составила почти 80%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 16.00 мск составила почти 80%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"На 16.00 явка составляет 79,68%, то есть почти 80%", - сказал Ермолов.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Он также отметил, что электронное голосование проходит в штатном режиме.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.