В Пятигорске проверяют информацию о вбросе бюллетеней на участке

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия проверяет информацию о вбросе бюллетеней на участке в Пятигорске Ставропольского края, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов
"На телефон "горячей линии" поступил звонок о якобы вбросе на участке 1053 в Пятигорске, сейчас разбираемся, работа ведется совместно с правоохранительными органами, процессуальные вопросы будут решены", - сказал Демьянов.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участков, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек.
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
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