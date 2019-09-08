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РИА Новости
Единый день голосования

В Пятигорске проверяют информацию о вбросе бюллетеней на участке

16:20 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия проверяет информацию о вбросе бюллетеней на участке в Пятигорске Ставропольского края, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов
"На телефон "горячей линии" поступил звонок о якобы вбросе на участке 1053 в Пятигорске, сейчас разбираемся, работа ведется совместно с правоохранительными органами, процессуальные вопросы будут решены", - сказал Демьянов.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:51Единый день голосования
Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участков, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек.
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияПятигорскПолитика
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