В Пятигорске проверяют информацию о вбросе бюллетеней на участке

Единый день голосования в регионах России

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия проверяет информацию о вбросе бюллетеней на участке в Пятигорске Ставропольского края, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов

"На телефон "горячей линии" поступил звонок о якобы вбросе на участке 1053 в Пятигорске, сейчас разбираемся, работа ведется совместно с правоохранительными органами, процессуальные вопросы будут решены", - сказал Демьянов.

По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участков, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек.