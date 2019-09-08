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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму назвали протест Киева из-за выборов удивительным

16:19 08.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Протест Украины из-за проведения выборов в Крыму удивителен и поражает своей глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их "грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права". В МИД отметили, что их итоги "не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 11:03Единый день голосования
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"В Украине происходят удивительные вещи. С одной стороны они ищут диалога с президентом России для решения гуманитарных вопросов, с другой - делают бездумные заявления, поражающие своей глупостью, о выборах в Крыму. В МИДе Украины собрались люди, которые вообще не понимают, что происходит в мире. Их профессиональный уровень равен уровню плинтуса, поэтому не нужно обращать внимание", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Крым развивается, несмотря на протесты и возгласы со стороны украинских властей.
Выборы в парламент Крыма и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. Глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал отказ МИД Украины признавать итоги местных выборов "обычной реакцией, чтобы напомнить о себе", которая не волнует крымчан.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСитуация на УкраинеКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"...поэтому не нужно обращать внимание" Так а зачем же вы, обращаете внимание!!? Зачем? Вот ты например, первый зам.вице-спикетра крымского парламента, зачем вообще обращаешь внимание, да ещё и комментируешь и заявляешь? Работа в Крыму кончилась? Всё уже сделали? А то я смотрю, чем заняты в последнее время крымские власти, так это комментируют везде где можно что их бывшие земляки сказали да заявили.Займитесь лучше делом. И будет нам всем счастье.
8 сентября, 16:47
НЕНикита Ермаков
6310010
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