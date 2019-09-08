В Крыму назвали протест Киева из-за выборов удивительным

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Протест Украины из-за проведения выборов в Крыму удивителен и поражает своей глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее МИД Украины на своем официальном сайте выразил протест в связи с проведением выборов в парламент и муниципальные советы в Крыму, назвав их "грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права". В МИД отметили, что их итоги "не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

"В Украине происходят удивительные вещи. С одной стороны они ищут диалога с президентом России для решения гуманитарных вопросов, с другой - делают бездумные заявления, поражающие своей глупостью, о выборах в Крыму. В МИДе Украины собрались люди, которые вообще не понимают, что происходит в мире. Их профессиональный уровень равен уровню плинтуса, поэтому не нужно обращать внимание", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, Крым развивается, несмотря на протесты и возгласы со стороны украинских властей.