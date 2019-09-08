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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Мосгордуму к 15.00 составила 12,31%

16:10 08.09.2019 (обновлено: 16:46 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 15.00 составила 12,35%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Явка на 15.00 без данных о 7 территориях пока 12,31%", - сказал Горбунов, уточнив, что речь идет о явке без учета семи территориальных избиркомов.
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Позже он добавил, что точная явка на 15.00 с учетом всех территориальных избиркомов составила 12,35%.
На предыдущих выборах депутатов Мосгордумы явка избирателей к этому времени составила 12,83%, итоговая явка 21,04%.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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