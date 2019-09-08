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РИА Новости
Единый день голосования

В Новосибирске закрылись избирательные участки

16:09 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый день голосования в регионах России
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Новосибирске, где в воскресенье прошли выборы мэра.
Участки завершили работу в 20.00 по местному времени (16.00 мск).
В избирательных бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Принять участие в выборах мэра Новосибирска могли более 1,186 миллиона человек. По данным городской избирательной комиссии, явка избирателей за полчаса до закрытия избирательных участков составила 19,13%. На предыдущих выборах мэра 6 апреля 2014 года явка избирателей на 19.30 составила 31,31%.
Кандидатами в мэры Новосибирска являются: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").
На предыдущих досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей). Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост градоначальника на выборах в этом году.
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Вчера, 13:45РИА Новости
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Всего в единый день голосования в Новосибирской области проходит 30 избирательных кампаний, в ходе которых будет избран 71 депутат различных уровней власти и избраны главы двух муниципалитетов - Новосибирска и Филипповского сельсовета Ордынского района. Зарегистрированные кандидаты на выборы выдвинуты 16 политическими партиями. Самовыдвиженцев 19. Сообщалос, что видеонаблюдение на выборах в Новосибирске охватит 552 избирательных участка из 620 - более чем 90% всех помещений для голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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