В Курганской области на избирательном участке умер мужчина

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Девяностолетний мужчина скончался в воскресенье на избирательном участке в Курганской области, сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.
По данным избиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
"Валерий Самокрутов проинформировал (на брифинге) о трагическом случае, который произошел на одном из избирательных участков в Целинном районе. Так, избирателю 1929 года рождения стало плохо на избирательном участке. Его родственники утром предлагали пригласить избирательную комиссию, чтобы он мог проголосовать на дому, однако пенсионер отказался. Скорая медицинская помощь, по словам очевидцев, приехала быстро, однако 90-летнего гражданина спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Полученным избирательным бюллетенем он воспользоваться не успел, уточнил избирком. Неиспользованный избирательный бюллетень был запечатан в отдельный конверт и при определении результатов учитываться не будет.
Выборы в Курганской области продлятся до 20.00 (18.00 мск).
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