Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:08Z
https://ria.ru/20190908/1558452434.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В Курганской области на избирательном участке умер мужчина

16:08 08.09.2019
1083
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Девяностолетний мужчина скончался в воскресенье на избирательном участке в Курганской области, сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.
По данным избиркома, в воскресенье в регионе проходят 322 избирательные кампании. Жители выбирают губернатора Курганской области, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков
Вчера, 13:00Единый день голосования
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
"Валерий Самокрутов проинформировал (на брифинге) о трагическом случае, который произошел на одном из избирательных участков в Целинном районе. Так, избирателю 1929 года рождения стало плохо на избирательном участке. Его родственники утром предлагали пригласить избирательную комиссию, чтобы он мог проголосовать на дому, однако пенсионер отказался. Скорая медицинская помощь, по словам очевидцев, приехала быстро, однако 90-летнего гражданина спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Полученным избирательным бюллетенем он воспользоваться не успел, уточнил избирком. Неиспользованный избирательный бюллетень был запечатан в отдельный конверт и при определении результатов учитываться не будет.
Выборы в Курганской области продлятся до 20.00 (18.00 мск).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
010901
Обсудить 0
Единый день голосованияКурганская областьПроисшествия
Рекомендуем
Единый день голосования в регионах России
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Лента
новостей
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
На выборах губернатора Курганской области победил Вадим Шумков
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
Штурмовик Су-25
Источник назвал заводской брак причиной крушения Су-25 на Ставрополье
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Работа информационного центра ЦИК РФ
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Георгий Гахария
Гахария стал новым премьером Грузии
Единый день голосования в регионах России
В Новосибирске закрылись избирательные участки
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния