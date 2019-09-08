В Курганской области на избирательном участке умер мужчина

"Валерий Самокрутов проинформировал (на брифинге) о трагическом случае, который произошел на одном из избирательных участков в Целинном районе. Так, избирателю 1929 года рождения стало плохо на избирательном участке. Его родственники утром предлагали пригласить избирательную комиссию, чтобы он мог проголосовать на дому, однако пенсионер отказался. Скорая медицинская помощь, по словам очевидцев, приехала быстро, однако 90-летнего гражданина спасти не удалось", - говорится в сообщении.