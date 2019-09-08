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РИА Новости

Гахария стал новым премьером Грузии

16:05 08.09.2019 (обновлено: 19:27 08.09.2019)
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CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარიაГеоргий Гахария
Георгий Гахария
CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარია
ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахарией.

"Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", — заявил спикер Арчил Талаквадзе на заседании.

Гахарию поддержали 98 из 150 депутатов. Таким образом, они утвердили нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция участие в голосовании не принимала.
Грузинские телекомпании вели прямые трансляции с заседания парламента.
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
Он представил свой состав правительства, в котором, однако, появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, занял освободившийся пост министра внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили — пост министра обороны вместо Левана Изория.
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Второго сентября бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.
По закону кандидатуру на пост премьера может выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат — "Грузинская мечта". Ее основатель и председатель Бидзина Иванишвили не скрывал, что инициатива выдвижения кандидатуры Гахарии принадлежала ему. Это решение раскритиковала оппозиция и ее сторонники.
Гахария был одним из самых популярных министров, однако после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси митингующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
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Обсудить 8
Георгий ГахарияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Что то у него на фото такая мина, что типа, как же вы меня уже все достали.
8 сентября, 16:24
НЕНикита Ермаков
770000
Этот тоже будет "дружить" с Россией через посольство Сша в Грузии?))
8 сентября, 16:27
Крах Либерализма
460001
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