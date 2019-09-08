Гахария стал новым премьером Грузии

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Парламент Грузии выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахарией.

"Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", — заявил спикер Арчил Талаквадзе на заседании.

Гахарию поддержали 98 из 150 депутатов. Таким образом, они утвердили нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу. Оппозиция участие в голосовании не принимала.

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Грузинские телекомпании вели прямые трансляции с заседания парламента.

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Он представил свой состав правительства, в котором, однако, появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, занял освободившийся пост министра внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили — пост министра обороны вместо Левана Изория.

Второго сентября бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе с должности, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.

По закону кандидатуру на пост премьера может выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат — "Грузинская мечта". Ее основатель и председатель Бидзина Иванишвили не скрывал, что инициатива выдвижения кандидатуры Гахарии принадлежала ему. Это решение раскритиковала оппозиция и ее сторонники.