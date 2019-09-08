Явка на выборах губернатора Курской области к 15.00 составила 27,67 %

БРЯНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 15.00 мск, составила 27,67%, что немного выше аналогичного показателя на прошлых губернаторских выборах в 2014 году, сообщил облизбирком.

По данным на 15.00, в Курской области проголосовало 27,67% избирателей. На прошлых губернаторских выборах к этому часу проголосовало 24,46% избирателей.

Правом голоса в регионе обладают более 921 тысячи жителей. На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").