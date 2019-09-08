Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T16:49Z
https://ria.ru/20190908/1558452299.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/42/1558454283_0:352:3013:2047_1036x0_80_0_0_d35007a67bf4399616970d83a5db87c9.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Курской области к 15.00 составила 27,67 %

16:03 08.09.2019 (обновлено: 16:49 08.09.2019)
812
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 15.00 мск, составила 27,67%, что немного выше аналогичного показателя на прошлых губернаторских выборах в 2014 году, сообщил облизбирком.
По данным на 15.00, в Курской области проголосовало 27,67% избирателей. На прошлых губернаторских выборах к этому часу проголосовало 24,46% избирателей.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Правом голоса в регионе обладают более 921 тысячи жителей. На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").
Жители Курской области также доизбирают депутата Курской областной Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу №3, депутата Курского городского Собрания VI созыва по одномандатному избирательному округу №7 и участвуют в выборах в органы местного самоуправления.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
010001
Обсудить 0
Единый день голосованияКурская областьПолитика
Рекомендуем
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Курской области к 12.00 составила 14,96%
Губернатор Курской области Роман Старовойт
На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
В Курской области после обработки 0,09% протоколов лидирует Старовойт
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
09:55Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев
09:51Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49ОДК обозначила сроки появления двигателя для сверхзвукового лайнера
09:47Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,54% голосов
09:47Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
09:47В Комсомольске-на-Амуре пик паводка отодвинулся на два дня из-за тайфуна
09:46Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
09:37Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
09:36Хоррор "Оно-2" возглавил российский прокат в выходные
09:35В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния