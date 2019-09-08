На Сахалине Лимаренко набирает 62,55% после обработки половины протоколов

По данным ЦИК, обработано 50,44 процента протоколов УИК, у Лимаренко — 62,55 процента голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Корниенко — 20,83 процента, у кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера — 6,39 процента.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Лимаренко.