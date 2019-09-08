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РИА Новости
Единый день голосования

На Сахалине Лимаренко набирает 62,55% после обработки половины протоколов

16:03 08.09.2019 (обновлено: 16:06 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах главы региона
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах главы региона
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах главы региона
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 62,55 процента голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 50,44 процента протоколов УИК, у Лимаренко — 62,55 процента голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Корниенко — 20,83 процента, у кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера — 6,39 процента.
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Вчера, 02:05РИА Новости
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На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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