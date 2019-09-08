Явка на выборах губернатора Ставрополья на 15.00 составила 41,57%

Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край

Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 15.00 мск составила 41,57%, что в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах главы региона, сообщается на сайте избиркома.

На Ставрополье на выборах губернатора края к 15.00 в 2014 году проголосовали 27,96% избирателей.

"На 15.00 явка составила 41,57%", - говорится в сообщении.

Явка на 12.00 мск составила 24,27%.

На пост губернатора на выборах губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.