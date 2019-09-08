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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Французские наблюдатели впечатлились работой электронных участков в Москве

15:53 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Указатель к избирательному участку в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наблюдатели на выборах в Мосгордуму из Франции заявили, что впечатлены работой электронных участков, а сами выборы, по их мнению, проходят в праздничной обстановке и без нарушений.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались более 11 тысяч избирателей.
Владимир Путин во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук
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"Мы посетили несколько электронных участков, ознакомились с процедурой электронного голосования. Мы впечатлены ее надежностью, ее слаженным функционированием. Выборы проходят очень хорошо, мы не зафиксировали ничего того, что могло бы дестабилизировать работу системы электронного голосования", - сказал РИА Новости политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" Эммануэль Марк Андре Леруа.
Политолог также поделился своим наблюдением за выборами на одном из цифровых избирательных участков. "Мы также наблюдали за работой системы голосования по интернету, она функционирует оптимально. Я думаю, использование подобных способов голосования на выборах в России свидетельствует о законности и соответствии демократическим нормам", - считает он.
"Как международный эксперт я удовлетворен тем, что видел в Москве. Из того, что мы наблюдали здесь, я не увидел нарушений, все прекрасно. Могу охарактеризовать эти выборы как нормальные с участием граждан, которые счастливы прийти и отдать свой голос. Обстановка очень приятная, праздничная", - добавил Леруа.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Камера видеонаблюдения
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваФранцияПолитика
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