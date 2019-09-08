Французские наблюдатели впечатлились работой электронных участков в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наблюдатели на выборах в Мосгордуму из Франции заявили, что впечатлены работой электронных участков, а сами выборы, по их мнению, проходят в праздничной обстановке и без нарушений.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались более 11 тысяч избирателей.

"Мы посетили несколько электронных участков, ознакомились с процедурой электронного голосования. Мы впечатлены ее надежностью, ее слаженным функционированием. Выборы проходят очень хорошо, мы не зафиксировали ничего того, что могло бы дестабилизировать работу системы электронного голосования", - сказал РИА Новости политолог, генеральный секретарь международного движения "Народный суверенитет" Эммануэль Марк Андре Леруа.

Политолог также поделился своим наблюдением за выборами на одном из цифровых избирательных участков. "Мы также наблюдали за работой системы голосования по интернету, она функционирует оптимально. Я думаю, использование подобных способов голосования на выборах в России свидетельствует о законности и соответствии демократическим нормам", - считает он.

"Как международный эксперт я удовлетворен тем, что видел в Москве. Из того, что мы наблюдали здесь, я не увидел нарушений, все прекрасно. Могу охарактеризовать эти выборы как нормальные с участием граждан, которые счастливы прийти и отдать свой голос. Обстановка очень приятная, праздничная", - добавил Леруа.