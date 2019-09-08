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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

15:40 08.09.2019 (обновлено: 03:30 09.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
"Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции", — написал Луценко на странице в Facebook в воскресенье.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
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При этом он отметил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых четырех подозреваемых, с марта 2020 года.
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений "ПВО" самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
5 сентября, 15:08РИА Новости
Партия Порошенко требует завести дело на причастных к освобождению Цемаха
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЦемахСитуация на УкраинеMH17. РасследованиеЮрий ЛуценкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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8 сентября, 16:48
Ёжик Втумане
285410118
Судя по все увеличивающемуся количеству погибших и раненых СБУшников, участвовавших в похищении, Цемах до сих пор отстреливается.
8 сентября, 16:35
BLBure Lom
2146960013
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