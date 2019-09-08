Явка на выборах главы Республики Алтай к 18.00 превысила 44%

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Республики Алтай, по данным на 18.00 (14.00 мск), превысила 44% сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома.

"По данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), в среднем явка составила 44,21%, всего проголосовало 71,6 тысячи избирателей", - сказали в избиркоме.

В пресс-службе добавили, что комиссия зафиксировала единственное нарушение. Оно поступило от жителя, имеющего временную прописку, который не смог проголосовать в Горно-Алтайске, имея регистрацию в Кош-Агаче.