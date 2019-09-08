Явка на выборах главы Республики Алтай к 18.00 превысила 44%

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Республики Алтай, по данным на 18.00 (14.00 мск), превысила 44% сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома.
"По данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), в среднем явка составила 44,21%, всего проголосовало 71,6 тысячи избирателей", - сказали в избиркоме.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
В пресс-службе добавили, что комиссия зафиксировала единственное нарушение. Оно поступило от жителя, имеющего временную прописку, который не смог проголосовать в Горно-Алтайске, имея регистрацию в Кош-Агаче.
В регионе в воскресенье проходят выборы руководителя региона. На этот пост претендуют врио главы Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР. Работают более 200 избирательных участков.