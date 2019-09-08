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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах главы Республики Алтай к 18.00 превысила 44%

15:28 08.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Избиратели в единый день голосования на избирательном участке
БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Республики Алтай, по данным на 18.00 (14.00 мск), превысила 44% сообщили РИА Новости в пресс-службе избиркома.
"По данным на 18.00 местного времени (14.00 мск), в среднем явка составила 44,21%, всего проголосовало 71,6 тысячи избирателей", - сказали в избиркоме.
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Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В пресс-службе добавили, что комиссия зафиксировала единственное нарушение. Оно поступило от жителя, имеющего временную прописку, который не смог проголосовать в Горно-Алтайске, имея регистрацию в Кош-Агаче.
В регионе в воскресенье проходят выборы руководителя региона. На этот пост претендуют врио главы Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР. Работают более 200 избирательных участков.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРеспублика АлтайГорно-АлтайскПолитика
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