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РИА Новости
Единый день голосования

Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после подсчета 1,94% протоколов

15:19 08.09.2019 (обновлено: 15:27 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАлександр Осипов
Александр Осипов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Александр Осипов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона с 84,6% после подсчета 1,94% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 1,94% протоколов, Осипов лидирует с 84,6%, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" набирает 5,07%, Яна Шпак от "Партии роста" - 3,71%.
В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
Выборы глав регионов России
Вчера, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияЗабайкальский крайПолитика
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