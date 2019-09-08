Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья после подсчета 1,94% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лидирует на выборах главы региона с 84,6% после подсчета 1,94% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 1,94% протоколов, Осипов лидирует с 84,6%, Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" набирает 5,07%, Яна Шпак от "Партии роста" - 3,71%.
В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России