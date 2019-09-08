Кандидат Виталий Калоев проголосовал на выборах во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в депутаты в городское собрание Владикавказа от "Единой России" Виталий Калоев проголосовал на выборах в регионе.

Ранее сообщалось, что Калоев принимает участие в выборах в городское собрание Владикавказа от "Единой России", по итогам праймериз он занял одну из лидирующих позиций.

"Да, я ходил уже (на голосование - ред.)", - сказал Калоев РИА Новости.

По информации на сайте избиркома Северной Осетии, явка на выборах в гордуму на 12.00 составила 12,31%.

В октябре 2005 года суд Цюриха признал инженера-строителя из Владикавказа Виталия Калоева виновным в убийстве в феврале 2004 года датчанина Петера Нильсена, дежурившего за пультом авиакомпании "Скайгайд" в ночь катастрофы над Боденским озером. Тогда в результате столкновения в воздушном пространстве Германии Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузового Boeing погибли 71 человек. Катастрофа произошла в зоне ответственности "Скайгайда", в ней Калоев потерял всю семью - жену, дочь и сына. Летом 2018 года Калоев женился во второй раз.

Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после.