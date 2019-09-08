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РИА Новости
Единый день голосования

Кандидат Виталий Калоев проголосовал на выборах во Владикавказе

15:00 08.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиталий Калоев
Виталий Калоев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Виталий Калоев. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в депутаты в городское собрание Владикавказа от "Единой России" Виталий Калоев проголосовал на выборах в регионе.
Ранее сообщалось, что Калоев принимает участие в выборах в городское собрание Владикавказа от "Единой России", по итогам праймериз он занял одну из лидирующих позиций.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"Да, я ходил уже (на голосование - ред.)", - сказал Калоев РИА Новости.
По информации на сайте избиркома Северной Осетии, явка на выборах в гордуму на 12.00 составила 12,31%.
В октябре 2005 года суд Цюриха признал инженера-строителя из Владикавказа Виталия Калоева виновным в убийстве в феврале 2004 года датчанина Петера Нильсена, дежурившего за пультом авиакомпании "Скайгайд" в ночь катастрофы над Боденским озером. Тогда в результате столкновения в воздушном пространстве Германии Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузового Boeing погибли 71 человек. Катастрофа произошла в зоне ответственности "Скайгайда", в ней Калоев потерял всю семью - жену, дочь и сына. Летом 2018 года Калоев женился во второй раз.
Во время следствия Калоев только частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после.
Суд Цюриха приговорил Калоева к 8 годам тюрьмы строгого режима за умышленное убийство авиадиспетчера швейцарской компании. В июне 2007 года суд смягчил приговор Калоеву, снизив срок заключения до 5 лет и 3 месяцев. Федеральный верховный суд Швейцарии 8 ноября 2007 года принял решение о досрочном освобождении Калоева.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВиталий КалоевВладикавказСеверная ОсетияПолитика
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