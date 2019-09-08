Экс-пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту

У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали девять тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались <…> В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется.