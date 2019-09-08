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РИА Новости

Экс-пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту

15:35 08.09.2019 (обновлено: 15:46 08.09.2019)
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© НТВСтоп-кадр передачи с участием пилота борта №1 Владимира Федорушкина
Стоп-кадр передачи с участием пилота борта №1 Владимира Федорушкина
© НТВ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший командир президентского самолета, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал о внештатной ситуации на борту.
Это произошло во время рейса Москва — Санкт-Петербург, куда президент Владимир Путин торопился на встречу.
"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку", — пояснил Федорушкин.
По его словам, это был самый сложный полет за все 40 лет, которые он находился за штурвалом.

У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали девять тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались <…> В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется.

Владимир Федорушкин
После посадки Путин вызвал его в кабинет и спросил, что "это было".
"Немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", — добавил пилот.
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