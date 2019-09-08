Экс-пилот рассказал об экстремальной посадке с Путиным на борту

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший командир президентского самолета, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал о внештатной ситуации на борту.
Это произошло во время рейса Москва — Санкт-Петербург, куда президент Владимир Путин торопился на встречу.
"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5–6 метров попадаем в дичайшую болтанку", — пояснил Федорушкин.
По его словам, это был самый сложный полет за все 40 лет, которые он находился за штурвалом.
У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали девять тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались <…> В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль — поворот, который мы должны выдержать во время посадки, — всего на одну треть отклоняется.
После посадки Путин вызвал его в кабинет и спросил, что "это было".
"Немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно. Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", — добавил пилот.