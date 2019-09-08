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РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 18.00 составила 16,8%

14:50 08.09.2019 (обновлено: 14:51 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбирательница на избирательном участке в единый день голосования
Избирательница на избирательном участке в единый день голосования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избирательница на избирательном участке в единый день голосования
НОВОСИБИРСК, 8 сен - РИА Новости. Около 16,8% избирателей проголосовали на выборах мэра Новосибирска за два часа до закрытия избирательных участков, в то время как на этот час на прошлых мэрских выборах свой выбор сделали 28,7% избирателей.
"По состоянию на 18.00 явка составляет 16,81% избирателей. По сравнению с выборами мэра 2014 года, когда на это время на участки пришли 28% избирателей, явка ниже на 12%", - сообщила журналистам председатель горизбиркома Тамара Краткая.
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Она сообщила, что в ходе мониторинга с помощью видеонаблюдения, существенных нарушений процедур голосования не было выявлено, а замечания оперативно устранялись. По словам Краткой, было зафиксировано два случая, когда в кабинках находились два человека. Однако в обоих случаях это были пожилые люди, родственники которых помогали им, что разрешается.
"На довыборах депутата горсовета в Калининском районе поступила жалоба на подкуп избирателей и такое же заявление поступило в УВД… Возбуждено административное дело по статье "Подкуп избирателей". Не исключаю, что окончательную информацию по рассмотрению заявления мы сможем получить не сегодня. Но такой факт был зафиксирован, в том числе с помощью видеонаблюдения. Рассмотрение ведется", - сказала глава горизбиркома.
В избирательных бюллетенях 15 кандидатов: Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), Александр Гультяев ("Партия возрождения России"), Данияр Сафиуллин ("Родина"), Дарья Украинцева ("Зеленые"), Анатолий Локоть (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР), Виктор Козодой ("Справедливая Россия"), Юлия Сапина ("Гражданская платформа"), Олег Викторович ("Партия дела"), Андрей Токарев ("Родная партия"), Дмитрий Холявченко ("Яблоко"), Алексей Крестьянов ("Аграрная партия России"), Сергей Лоскутов ("Коммунисты России") и Мухаммед-Али Хаюрин ("Партия возрождения села").
На предыдущих, прошедших 6 апреля 2014 года досрочных выборах мэра Новосибирска кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы Анатолий Локоть победил, набрав 43,75% голосов избирателей. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра города единоросс Владимир Знатков получил 39,57%. Явка составила 32,59% (375 926 избирателей).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияНовосибирскПолитика
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