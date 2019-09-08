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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Астраханской области к 15.00 составила 23,62%

14:47 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области, по данным на 15.00 (14.00 мск), составила 23,62%, что немного ниже явки на это время на предыдущих выборах главы региона, сообщил журналистам представитель облизбиркома.
"Явка на 15.00 (14.00 мск) - 23,62%", - сказал он.
На прошлых выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составляла 25,84%.
Представитель облизбиркома добавил, что заявлений о серьезных нарушениях пока не было. "Всего на горячую линию поступило порядка 40 звонков, большинство из них носит справочный характер", - сказал он.
На пост главы региона претендуют четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияАстраханская областьПолитика
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