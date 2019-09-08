Явка на выборах губернатора Астраханской области к 15.00 составила 23,62%

АСТРАХАНЬ, 8 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах губернатора Астраханской области, по данным на 15.00 (14.00 мск), составила 23,62%, что немного ниже явки на это время на предыдущих выборах главы региона, сообщил журналистам представитель облизбиркома.

"Явка на 15.00 (14.00 мск) - 23,62%", - сказал он.

На прошлых выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составляла 25,84%.

Представитель облизбиркома добавил, что заявлений о серьезных нарушениях пока не было. "Всего на горячую линию поступило порядка 40 звонков, большинство из них носит справочный характер", - сказал он.