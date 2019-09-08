В ДНР сообщили о планах по запуску железнодорожного сообщения с Россией

БЛАГОДАТНОЕ (Донецкая область Украины), 8 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией, в частности в Москву и Санкт-Петербург, прорабатывается.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое — имеется в виду даже без пересадок — сообщение планируется. Планируется в частности с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться", — сказал Пушилин в ходе встречи с участниками образовательной площадки для активистов общественного движения "Донецкая республика".