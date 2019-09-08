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РИА Новости
Единый день голосования

В Башкирии избирательный участок эвакуировали из-за сообщения о пожаре

14:40 08.09.2019 (обновлено: 16:01 08.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
УФА, 8 сен - РИА Новости. Один из сельских избирательных участков в Башкирии, где идут выборы главы региона и муниципальных депутатов, эвакуировали из-за сообщения о пожаре, но прибывшие пожарные возгорания не обнаружили, голосование на участке продолжилось, сообщила журналистам секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.
"На одном из участков один из кандидатов в депутаты сельского поселения объявила, что в здании пожар. Эвакуировали. Опечатали, как положено, приехали пожарные, все проверили, ничего не обнаружили. Работа продолжилась сразу",- сказала Долматова.
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"На УИК, расположенной в сельском доме культуры села Турбаслы, неизвестным лицом произведено нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя, в помещении сработало речевое оповещение. Горения на избирательном участке не было, на работу комиссии инцидент не повлиял", - сообщает в свою очередь ГУМЧС по Башкирии. Ведомство поясняет, что дознавателем МЧС по данному инциденту проводится проверка.
По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.
На должность главы Башкирии претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин, Иван Сухарев от ЛДПР и врио главы Башкирии Радий Хабиров от "Единой России". Кроме того, 8 сентября жители региона избирают двух депутатов госсобрания-курултая, также в ряде городов и районов проходят выборы муниципальных депутатов.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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