В Башкирии избирательный участок эвакуировали из-за сообщения о пожаре

УФА, 8 сен - РИА Новости. Один из сельских избирательных участков в Башкирии, где идут выборы главы региона и муниципальных депутатов, эвакуировали из-за сообщения о пожаре, но прибывшие пожарные возгорания не обнаружили, голосование на участке продолжилось, сообщила журналистам секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.

"На одном из участков один из кандидатов в депутаты сельского поселения объявила, что в здании пожар. Эвакуировали. Опечатали, как положено, приехали пожарные, все проверили, ничего не обнаружили. Работа продолжилась сразу",- сказала Долматова.

"На УИК, расположенной в сельском доме культуры села Турбаслы, неизвестным лицом произведено нажатие на кнопку ручного пожарного извещателя, в помещении сработало речевое оповещение. Горения на избирательном участке не было, на работу комиссии инцидент не повлиял", - сообщает в свою очередь ГУМЧС по Башкирии. Ведомство поясняет, что дознавателем МЧС по данному инциденту проводится проверка.

По данным региональной ЦИК, в республике работают 69 территориальных и 3 434 участковые избирательные комиссии. Всего на избирательные участки ожидают 3 миллиона 49 тысяч 501 человек, из них 38 тысяч – это граждане, которые участвуют в выборах впервые.