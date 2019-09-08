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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более 27% избирателей

14:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Единый день голосования в регионах России
УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 15.00 (13.00 мск) составила 27,95 %, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Явка избирателей к 15.00 (13.00 мск) составила 27,95%, проголосовали более 434 тысяч избирателей", - сообщили в избиркоме Оренбуржья.
Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.
По данным областного ЦИК, явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 15.00 (13.00 мск) составляла 28,27%.
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Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ Максим Амелин, Анатолий Кобзев – выдвиженец "Коммунистической партии социальной справедливости", Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев – выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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