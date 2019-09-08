На выборах главы Оренбуржья к 15.00 проголосовали более 27% избирателей

УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 15.00 (13.00 мск) составила 27,95 %, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Явка избирателей к 15.00 (13.00 мск) составила 27,95%, проголосовали более 434 тысяч избирателей", - сообщили в избиркоме Оренбуржья.
Всего в регионе 1 миллион 558 тысяч избирателей, сообщили ранее в избиркоме.
По данным областного ЦИК, явка на прошлых выборах губернатора Оренбургской области 14 сентября 2014 года на 15.00 (13.00 мск) составляла 28,27%.
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