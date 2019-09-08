В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Украины МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.

В ведомстве отметили, что выборы якобы нарушают украинское законодательств.

В МИД заявили, что заранее считают результаты голосования "юридически ничтожными".

Кроме того, Киев пригрозил привлечь привлечь к ответственности причастных к организации и проведению выборов в Крыму.

В свою очередь, глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского МИД обычным явлением.

"У нас в стране проходят выборы, сегодня единый день голосования, поэтому мнение МИД Украины нас не волнует. Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас - это главное и определяющее. А мнение МИД Украины – это их проблемы", - сказал он.

Малышев также подчеркнул, что не опасается угроз со стороны Украины.

"Все возможные дела, которые они могли возбудить, они уже возбудили. Опасений никаких нет и не было", - заключил глава крымского избиркома.

В воскресенье в российских регионах, в том числе в Крыму, проходит Единый день голосования.