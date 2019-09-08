В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
В ведомстве отметили, что выборы якобы нарушают украинское законодательств.
В МИД заявили, что заранее считают результаты голосования "юридически ничтожными".
Кроме того, Киев пригрозил привлечь привлечь к ответственности причастных к организации и проведению выборов в Крыму.
В свою очередь, глава крымского избиркома Михаил Малышев назвал реакцию украинского МИД обычным явлением.
"У нас в стране проходят выборы, сегодня единый день голосования, поэтому мнение МИД Украины нас не волнует. Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас - это главное и определяющее. А мнение МИД Украины – это их проблемы", - сказал он.
Малышев также подчеркнул, что не опасается угроз со стороны Украины.
"Все возможные дела, которые они могли возбудить, они уже возбудили. Опасений никаких нет и не было", - заключил глава крымского избиркома.
В воскресенье в российских регионах, в том числе в Крыму, проходит Единый день голосования.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались более 96 процентов избирателей республики. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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