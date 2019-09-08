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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на электронных участках на выборах в МГД к 14.00 составила около 60%

14:33 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы по данным на 14.00 составила порядка 60%, сообщил РИА Новости глава электронного штаба Илья Массух.
"Явка на 14.00 порядка 60%",- сказал Массух.
Единый день голосования в регионах России
Вчера, 13:21Единый день голосования
В Гидрометцентре рассказали, где самая благоприятная для выборов погода
По его словам, активнее всего голосуют жители Зеленограда.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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