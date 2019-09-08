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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Арбат и Восточный район активнее всего голосуют на выборах в Мосгордуму

14:30 08.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Арбат и Восточный район активнее всего голосуют на выборах в Мосгордуму, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
По данным на 12.00, в районе Арбат проголосовали 15,35% избирателей. А в районе Восточный - 13,92% избирателей. При этом самая низкая явка на 12.00 наблюдается в районе Академический, там проголосовали лишь 3,68% избирателей.
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Общая явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы, по данным Мосгоризбиркома, на 12.00 составила 5,6%.
На предыдущих выборах депутатов Мосгордумы явка избирателей к этому времени составила 5,48%, итоговая явка 21,04%.
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Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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