В ЦИК поступило более двух тысяч обращений по организации выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более двух тысяч обращений по вопросам организации выборов поступило в информационно-справочный центр Центризбиркома РФ в этом году, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"До 00.00 текущего дня мы в этом сезоне получили достаточно хорошее количество обращений - 2202, в прошлом году без учета выборов президента - 1353", - сказала Гришина в информационном центре ЦИК.
По ее словам, по тематике письменных обращений в этом году лидируют вопросы по регистрации кандидатов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России