В ЦИК поступило более двух тысяч обращений по организации выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более двух тысяч обращений по вопросам организации выборов поступило в информационно-справочный центр Центризбиркома РФ в этом году, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"До 00.00 текущего дня мы в этом сезоне получили достаточно хорошее количество обращений - 2202, в прошлом году без учета выборов президента - 1353", - сказала Гришина в информационном центре ЦИК.

По ее словам, по тематике письменных обращений в этом году лидируют вопросы по регистрации кандидатов.