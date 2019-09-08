В Японии четырем тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Мужчина во время дождя, вызванным тайфуном в Японии. Архивное фото

Мужчина во время дождя, вызванным тайфуном в Японии

ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Власти Японии рекомендовали более 2 миллионам человек быть готовыми к эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай".

Как передает телеканал NHK , информацию об эвакуации получили в основном жители префектур Сидзуока и Кангава, 4 тысячам из них рекомендовано эвакуироваться, остальным - подготовиться к возможной эвакуации.

По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15-ый порядковый номер в текущем сезоне, находится в 170 километрах к югу от острова Осима и движется на северо-северо-запад со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 10 метров.

В связи с непогодой были отменены 206 внутренних и международных авиарейса, прибывающих или вылетающих вечером воскресенья или утром понедельника из токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Также объявлено об отмене не менее 117 скоростных поездов, следующих в вечернее время между Токио и городом Осака.

Как ожидается, тайфун подойдет к Токио в ночь на понедельник. Синоптики предупреждают, что в районе Канто, где расположена японская столица, ожидается до 300 миллиметров осадков, а скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.