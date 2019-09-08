В Японии четырем тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Власти Японии рекомендовали более 2 миллионам человек быть готовыми к эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай".
Как передает телеканал NHK, информацию об эвакуации получили в основном жители префектур Сидзуока и Кангава, 4 тысячам из них рекомендовано эвакуироваться, остальным - подготовиться к возможной эвакуации.
По данным Главного метеорологического агентства страны, в настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15-ый порядковый номер в текущем сезоне, находится в 170 километрах к югу от острова Осима и движется на северо-северо-запад со скоростью 30 километров в час. Давление в центре циклона составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах - до 60 метров в секунду. Высота волн на море может достигать 10 метров.
В связи с непогодой были отменены 206 внутренних и международных авиарейса, прибывающих или вылетающих вечером воскресенья или утром понедельника из токийских аэропортов Нарита и Ханэда. Также объявлено об отмене не менее 117 скоростных поездов, следующих в вечернее время между Токио и городом Осака.
Как ожидается, тайфун подойдет к Токио в ночь на понедельник. Синоптики предупреждают, что в районе Канто, где расположена японская столица, ожидается до 300 миллиметров осадков, а скорость ветра может достигать 40 метров в секунду.
Из-за циклона в Токио в утренние часы будет остановлено движение поездов по веткам Cёнан-Синдзюку, Уэно-Токио, Кэйо, Одакю и другим. Изменения также коснутся и некоторых линий токийского метро.