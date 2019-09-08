На выборах в Севастополе к 13.00 проголосовали три четверти моряков ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка личного состава моряков Черноморского флота на выборах в законодательное собрание Севастополя к 13 часам достигла 75%, сообщил журналистам член избирательной комиссии региона Александр Чмыхалов.
"На 13 часов проголосовало более 75% личного состава (ЧФ). Но в Севастополе не только воинские подразделения ЧФ, общая явка военных к этому времени порядка 60-65%", - сказал Чмыхалов.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Военные голосуют на 33 из 181 избирательного участка Севастополя, при этом дополнительно открыты три временных избирательных участка на кораблях ЧФ, находящихся в плавании, отметили в комиссии.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. Среди партий, которые были допущены к избирательному процессу, четыре парламентские ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), а также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Коммунисты России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.