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РИА Новости
Единый день голосования

В ставропольский избирком поступили жалобы о нарушении прав наблюдателей

13:58 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Жалобы о нарушении прав наблюдателей, а также о нарушении правил предвыборной агитации на выборах главы Ставрополья рассматриваются в избиркоме региона, сообщает избирком Ставропольского края.
"В территориальные избирательные комиссии поступило одно обращение по вопросу размещения в помещении для голосования информационного плаката со сведениями о кандидатах. Приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, в участковые избирательные комиссии поступило две жалобы по вопросу нарушения прав наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса.
"В настоящее время жалобы находятся на рассмотрении в соответствующих участковых избирательных комиссиях", - добавляет избирком.
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"На сайте "Голос" размещено два сообщения о якобы допущенных нарушениях избирательного законодательства по вопросу нарушения прав наблюдателей и по порядку проведения предвыборной агитации. Одно сообщение не нашло своего подтверждения, в отношении второго ведется проверка", - уточнили в избиркоме.
На пост губернатора на выборах в регионе претендуют действующий глава края Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от партии ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
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