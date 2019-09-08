В ставропольский избирком поступили жалобы о нарушении прав наблюдателей

Единый день голосования в регионах России

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Жалобы о нарушении прав наблюдателей, а также о нарушении правил предвыборной агитации на выборах главы Ставрополья рассматриваются в избиркоме региона, сообщает избирком Ставропольского края.

"В территориальные избирательные комиссии поступило одно обращение по вопросу размещения в помещении для голосования информационного плаката со сведениями о кандидатах. Приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в участковые избирательные комиссии поступило две жалобы по вопросу нарушения прав наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса.

"В настоящее время жалобы находятся на рассмотрении в соответствующих участковых избирательных комиссиях", - добавляет избирком.

"На сайте "Голос" размещено два сообщения о якобы допущенных нарушениях избирательного законодательства по вопросу нарушения прав наблюдателей и по порядку проведения предвыборной агитации. Одно сообщение не нашло своего подтверждения, в отношении второго ведется проверка", - уточнили в избиркоме.