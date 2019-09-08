Большинство жалоб "Голоса" на нарушения не подтверждается, заявил политолог

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Доверять сообщениям движения "Голос" о массовых нарушениях в ходе проходящих в РФ выборов тяжело, ранее сделанные заявления о нарушениях не получили своего подтверждения, заявил РИА Новости политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Голос" разместил на своем сайте "карту нарушений", эксперты организации утверждают, что количество нарушений на текущих выборах уже превысило показатели прошлого года.

"Доверять "Голосу" на самом деле тяжело. На примере разбирательства с представленными ими ранее жалобами большинство оказывается фейками", - сказал Данилин. Очень редко отмечаются настоящие нарушения, о которых говорит организация, добавил он.

"Если говорить про этот год, то большинство нарушений, по мнению "Голоса", относятся к Москве. Аудитория этой организации в столице гиперперевозбуждена, и они ходят, либо сами придумывают нарушения, либо выискивают что-то", - полагает политолог.