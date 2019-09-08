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РИА Новости
Единый день голосования

Вологодская область аннулировала часть бюллетеней из-за нарушений

13:48 08.09.2019 (обновлено: 13:52 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Вологодской области обнаружила нарушения на трёх избирательных участках, председатели комиссий отстранены, часть бюллетеней учитываться не будет, рассказал по видеоконференции представитель избирательной комиссии Вологодской области.
"Разумеется, вологодская центральная избирательная комиссия приняла немедленные меры. На трех избирательных участках в процессе досрочного голосования, а это голосование предусмотрено только на муниципальных выборах... Так вот, на трех участках, я бы сказал, имели место быть некоторые неблаговерные действия. Председатели этих комиссий были немедленно отстранены. Это делалось, разумеется, без моего участия ", - сказал представитель избиркома.
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По словам представителя избиркома, те бюллетени, "которые уже оказались в избирательных ящиках, эти бюллетени были дисквалифицированы".
В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.
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На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
Кроме того, избиратели Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского муниципальных районов принимают участие в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13. Еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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