Вологодская область аннулировала часть бюллетеней из-за нарушений

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Вологодской области обнаружила нарушения на трёх избирательных участках, председатели комиссий отстранены, часть бюллетеней учитываться не будет, рассказал по видеоконференции представитель избирательной комиссии Вологодской области.

"Разумеется, вологодская центральная избирательная комиссия приняла немедленные меры. На трех избирательных участках в процессе досрочного голосования, а это голосование предусмотрено только на муниципальных выборах... Так вот, на трех участках, я бы сказал, имели место быть некоторые неблаговерные действия. Председатели этих комиссий были немедленно отстранены. Это делалось, разумеется, без моего участия ", - сказал представитель избиркома.

По словам представителя избиркома, те бюллетени, "которые уже оказались в избирательных ящиках, эти бюллетени были дисквалифицированы".

В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.

На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".