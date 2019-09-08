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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Курской области к 12.00 составила 14,96%

13:45 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БРЯНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 12.00 мск, составила 14,96%, что немного выше аналогичного показателя на прошлых губернаторских выборах в 2014 году, сообщил облизбирком.
Выборы губернатора Курской области проходят в воскресенье. За первые два часа голосования на выборах губернатора Курской области, по данным на сайте областной избирательной комиссии, проголосовало 5,18%. К полудню количество проголосовавших выросло до 14,96%. В 2014 году к этому часу на выборах губернатора проголосовало 12,44% от всех избирателей.
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Правом голоса в регионе обладают более 921 тысячи жителей. На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").
Жители Курской области также доизбирают депутата Курской областной Думы VI созыва по одномандатному избирательному округу №3, депутата Курского городского Собрания VI созыва по одномандатному избирательному округу №7 и участвуют в выборах в органы местного самоуправления.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьРоссияПолитика
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