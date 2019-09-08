Явка на выборах губернатора Курской области к 12.00 составила 14,96%

БРЯНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 12.00 мск, составила 14,96%, что немного выше аналогичного показателя на прошлых губернаторских выборах в 2014 году, сообщил облизбирком.

Выборы губернатора Курской области проходят в воскресенье. За первые два часа голосования на выборах губернатора Курской области, по данным на сайте областной избирательной комиссии, проголосовало 5,18%. К полудню количество проголосовавших выросло до 14,96%. В 2014 году к этому часу на выборах губернатора проголосовало 12,44% от всех избирателей.

Правом голоса в регионе обладают более 921 тысячи жителей. На пост главы региона претендуют пять человек. Среди них врио губернатора Курской области Роман Старовойт ("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов (КПРФ), заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров (ЛДПР), заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Николай Карцев ("Справедливая Россия") и директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые").