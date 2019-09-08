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РИА Новости
Единый день голосования

В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%

13:44 08.09.2019 (обновлено: 13:45 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя к 12 часам составила 12,25%, что на 6% меньше, чем на выборах в парламент в 2014 году на это время, сообщил журналистам глава горизбиркома Сергей Даниленко.
"По состоянию на 12.00, в голосовании на выборах в законодательное собрание приняло участие около 39,5 тысячи человек или 12,25% от общего количества избирателей", - сообщили в севастопольском избиркоме.
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В Ленинском районе Севастополя проголосовали 10,7% избирателей, в Гагаринском районе – 12,6%. Наиболее активно голосуют жители Нахимовского района, здесь к полудню проголосовали 13,96%, и Балаклавского района – 12,93%.
"Для сравнения, на выборах в законодательное собрание первого созыва на 12.00 явка была 18,92%, на выборах губернатора – 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году – 20,32%, на президентских выборах – 35,08%", - сказал Даниленко.
Выборы депутатов второго созыва законодательного собрания Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам. На места в парламенте претендуют представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и "Коммунистов России". В выборах принимают участие 54 кандидата-одномандатника.
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