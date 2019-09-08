В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в законодательное собрание Севастополя к 12 часам составила 12,25%, что на 6% меньше, чем на выборах в парламент в 2014 году на это время, сообщил журналистам глава горизбиркома Сергей Даниленко.

"По состоянию на 12.00, в голосовании на выборах в законодательное собрание приняло участие около 39,5 тысячи человек или 12,25% от общего количества избирателей", - сообщили в севастопольском избиркоме.

В Ленинском районе Севастополя проголосовали 10,7% избирателей, в Гагаринском районе – 12,6%. Наиболее активно голосуют жители Нахимовского района, здесь к полудню проголосовали 13,96%, и Балаклавского района – 12,93%.

"Для сравнения, на выборах в законодательное собрание первого созыва на 12.00 явка была 18,92%, на выборах губернатора – 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году – 20,32%, на президентских выборах – 35,08%", - сказал Даниленко.