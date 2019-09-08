В Забайкалье явка избирателей за два часа до конца выборов превысила 30%

Единый день голосования в регионах России. Чита

Единый день голосования в регионах России. Чита

ЧИТА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Забайкалье превысила 30%, сообщили в избирательной комиссии Забайкальского края.

По данным регионального избиркома, на 18 часов по местному времени (12.00 мск), в Забайкалье проголосовали 240 150 избирателей, или 30,3%.

В списке кандидатов на пост губернатора Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Забайкальском крае, Александр Осипов – самовыдвиженец, Вячеслав Ушаков, выдвинутый от забайкальского отделения партии "Патриоты России", Яна Шпак от регионального отделения всероссийской политической партии "Партия роста".