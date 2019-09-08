Венедиктов попросил аннулировать итоги голосования на двух урнах в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил аннулировать результаты голосования на двух урнах в Москве из-за слипшихся бюллетеней и голосования человека, не являющегося избирателем на участке, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Я сейчас направил письмо (главе Мосгоризбиркома Валентину) Горбунову с просьбой аннулировать результаты голосования на двух урнах, которые запечатаны решением участковых избирательных комиссий. В одной из комиссий выдали два слипшихся бюллетеня и женщина проголосовала двумя бюллетенями. То есть было двойное голосование, и комиссия приняла решение опечатать эту урну. Мы будем просить аннулировать, мы уже попросили, я только что направил письмо аннулировать результаты этой урны. Вторая история - в другой комиссии. Был выдан бюллетень человеку, который не является избирателем на этом участке. Тоже комиссия опечатала урну. Тоже просим Мосгоризбирком, я уже подписал письмо Горбунову, аннулировать результаты по этой урне", - сказал Венедиктов журналистам.

В свою очередь, глава Мосгоризбиркома сообщил о слипшихся бюллетенях на двух участках в Москве.

"Наблюдателями зафиксировано, что на двух избирательных участках, это 3455 и 1925, якобы произошло двойное голосование. Я могу это объяснить только тем, что бюллетени слиплись. Камеры только увидели, что опускал", - сказал Горбунов журналистам.

Он подтвердил, что урны были опечатаны. "Идёт голосование в другую урну. Ну и потом комиссия примет решение о действительности или недействительности после подсчёта голосов",- добавил он.

Как добавил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на одном из участков тоже произошла внештатная ситуация: избиратель, которого не нашли в списках, вызвал полицию и потребовал допустить его до голосования.

"Ему вначале не давали голосовать из-за того, что в списке его не нашли. Выяснилось, что он после составления списков уже поменял паспорт и сменил фамилию. Когда он себя в списке не нашел, он сразу же позвонил, прибыл наряд полиции",- сказал Реут.

По его словам, в избирательной комиссии этого избирателя без проблем внесли в дополнительный список и дали ему проголосовать.

"Более никаких серьезных нарушений на участках не зафиксировано",- подчеркнул Реут.

Он отметил, что в целом голосование проходит спокойно и без серьезных нарушений.