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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов попросил аннулировать итоги голосования на двух урнах в Москве

13:31 08.09.2019 (обновлено: 14:21 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов попросил аннулировать результаты голосования на двух урнах в Москве из-за слипшихся бюллетеней и голосования человека, не являющегося избирателем на участке, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я сейчас направил письмо (главе Мосгоризбиркома Валентину) Горбунову с просьбой аннулировать результаты голосования на двух урнах, которые запечатаны решением участковых избирательных комиссий. В одной из комиссий выдали два слипшихся бюллетеня и женщина проголосовала двумя бюллетенями. То есть было двойное голосование, и комиссия приняла решение опечатать эту урну. Мы будем просить аннулировать, мы уже попросили, я только что направил письмо аннулировать результаты этой урны. Вторая история - в другой комиссии. Был выдан бюллетень человеку, который не является избирателем на этом участке. Тоже комиссия опечатала урну. Тоже просим Мосгоризбирком, я уже подписал письмо Горбунову, аннулировать результаты по этой урне", - сказал Венедиктов журналистам.
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В свою очередь, глава Мосгоризбиркома сообщил о слипшихся бюллетенях на двух участках в Москве.
"Наблюдателями зафиксировано, что на двух избирательных участках, это 3455 и 1925, якобы произошло двойное голосование. Я могу это объяснить только тем, что бюллетени слиплись. Камеры только увидели, что опускал", - сказал Горбунов журналистам.
Он подтвердил, что урны были опечатаны. "Идёт голосование в другую урну. Ну и потом комиссия примет решение о действительности или недействительности после подсчёта голосов",- добавил он.
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Как добавил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на одном из участков тоже произошла внештатная ситуация: избиратель, которого не нашли в списках, вызвал полицию и потребовал допустить его до голосования.
"Ему вначале не давали голосовать из-за того, что в списке его не нашли. Выяснилось, что он после составления списков уже поменял паспорт и сменил фамилию. Когда он себя в списке не нашел, он сразу же позвонил, прибыл наряд полиции",- сказал Реут.
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По его словам, в избирательной комиссии этого избирателя без проблем внесли в дополнительный список и дали ему проголосовать.
"Более никаких серьезных нарушений на участках не зафиксировано",- подчеркнул Реут.
Он отметил, что в целом голосование проходит спокойно и без серьезных нарушений.
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Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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