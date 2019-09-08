Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

В единый день голосования 8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, где могут проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов: в 16 проходят выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.