Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка и оборудования комплекса для голосования на цифровом участке, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЦИК днем посетила избирательный участок Тверского района центрального административного округа Москвы, расположенного во Дворце творчества детей и молодёжи на Миуссах.
В единый день голосования 8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, где могут проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов: в 16 проходят выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.