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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка в Москве

13:25 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова проверила работу цифрового избирательного участка и оборудования комплекса для голосования на цифровом участке, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЦИК днем посетила избирательный участок Тверского района центрального административного округа Москвы, расположенного во Дворце творчества детей и молодёжи на Миуссах.
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На выборах в МГД произошла задержка в работе электронного голосования
В единый день голосования 8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, где могут проголосовать проживающие в столице избиратели из 20 регионов: в 16 проходят выборы высших должностных лиц и в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаГосдума РФМоскваПолитика
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