Волгоградский избирком опроверг данные об отмене видеоконтроля на участках

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках Волгоградской области не отменялось, сообщил журналистам секретарь регионального избиркома Анатолий Ярлыкин.

Ранее в соцсетях появилась информация, что видеонаблюдение на избирательных участках в Волгоградской области не ведется. Как сообщили в избиркоме региона, жалоба на это поступила в ЦИК РФ.

"Данная информация не соответствует действительности, видеонаблюдение будет осуществляться на всех участках Волгограда и 46 территориальных комиссий. У нас есть вывод на служебный портал, это для членов избирательных комиссий, который могут смотреть данные видеозаписи", - заявил Ярлыкин.

Он отметил, что те избиратели, кандидаты и их представители, у которых есть основания полагать, что на каком-то участке были нарушения, могут сделать запрос в избирком, видеозапись им будет предоставлена в течение трех дней.