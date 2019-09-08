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РИА Новости
Единый день голосования

Волгоградский избирком опроверг данные об отмене видеоконтроля на участках

13:15 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Видеонаблюдение на избирательных участках Волгоградской области не отменялось, сообщил журналистам секретарь регионального избиркома Анатолий Ярлыкин.
Ранее в соцсетях появилась информация, что видеонаблюдение на избирательных участках в Волгоградской области не ведется. Как сообщили в избиркоме региона, жалоба на это поступила в ЦИК РФ.
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"Данная информация не соответствует действительности, видеонаблюдение будет осуществляться на всех участках Волгограда и 46 территориальных комиссий. У нас есть вывод на служебный портал, это для членов избирательных комиссий, который могут смотреть данные видеозаписи", - заявил Ярлыкин.
Он отметил, что те избиратели, кандидаты и их представители, у которых есть основания полагать, что на каком-то участке были нарушения, могут сделать запрос в избирком, видеозапись им будет предоставлена в течение трех дней.
Камера видеонаблюдения
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В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы, а также выборы в 518 органов местного самоуправления – глав сельских поселений и депутатов районных дум. В регионе работают 1494 избирательных участков, впервые в этом году на региональных выборах на участках ведется видеонаблюдение.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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