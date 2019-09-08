Явка на электронных участках на выборах в МГД к 13.00 составила около 50%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы, по данным на 13.00, составила около 50%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Количество избирателей, пришедших на участки дистанционного электронного голосования, у нас увеличиваются, на 13.00 5376 избирателей приняли участие в выборах, это почти 50% записавшихся на дистанционное электронное голосование", - сказал Ермолов.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.