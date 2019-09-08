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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на электронных участках на выборах в МГД к 13.00 составила около 50%

13:14 08.09.2019 (обновлено: 13:23 08.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы, по данным на 13.00, составила около 50%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
"Количество избирателей, пришедших на участки дистанционного электронного голосования, у нас увеличиваются, на 13.00 5376 избирателей приняли участие в выборах, это почти 50% записавшихся на дистанционное электронное голосование", - сказал Ермолов.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное). Всего на онлайн-голосование в этих районах записались 11228 избирателей.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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