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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Ставрополья на 12.00 составила 24,27%

13:11 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России. Ставропольский край
Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России. Ставропольский край
ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 12.00 мск составила 24,27%, что в два раза выше, чем на выборах главы региона в 2014 году, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.
"На 12.00 явка составила 24,27%, 5 лет назад явка была 14,82%, практически в два раза выше явка", - сказал Демьянов. Явка на 10.00 мск составляла 9,01%.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
По информации избиркома края, голосование на выборах губернатора Ставропольского края осуществляется на 1,2 тысячи избирательных участков, в списки избирателей включены более 1,8 миллиона человек.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияСтавропольский крайПолитика
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