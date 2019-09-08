Явка на выборах губернатора Ставрополья на 12.00 составила 24,27%

ПЯТИГОРСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ставропольского края на 12.00 мск составила 24,27%, что в два раза выше, чем на выборах главы региона в 2014 году, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов.

"На 12.00 явка составила 24,27%, 5 лет назад явка была 14,82%, практически в два раза выше явка", - сказал Демьянов. Явка на 10.00 мск составляла 9,01%.

На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.