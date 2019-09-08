На выборах в Челябинской области явка избирателей к 14.00 составила 26,87%

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Челябинской области по данным на 14.00 (12.00 мск) составила 26,87%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.

"По состоянию на 14.00 (12.00 мск) в Челябинской области проголосовало чуть более 700 тысяч человек, или 26,87% избирателей", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к 15 часам явка избирателей была меньше, чем в настоящее время, и составила 26,17% избирателей.

По его словам, наибольшее число пришедших на выборы граждан зафиксировано в Троицке (38,6%), Пласте (39,5%), Октябрьском районе (37,7%), Катав-Ивановске (36,6%), Варне (38,8%), меньше проголосовавших в районах Челябинска (около 22%), а также в Златоусте (23,2%), Копейске (25,5%).