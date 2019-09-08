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РИА Новости
Единый день голосования

На выборах в Челябинской области явка избирателей к 14.00 составила 26,87%

13:05 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПенсионеры голосуют на выборах губернатора в Челябинске
Пенсионеры голосуют на выборах губернатора в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Пенсионеры голосуют на выборах губернатора в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в воскресенье в Челябинской области по данным на 14.00 (12.00 мск) составила 26,87%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
"По состоянию на 14.00 (12.00 мск) в Челябинской области проголосовало чуть более 700 тысяч человек, или 26,87% избирателей", - сказал он журналистам.
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Единый день голосования в России
Он уточнил, что на выборах губернатора региона в 2014 году к 15 часам явка избирателей была меньше, чем в настоящее время, и составила 26,17% избирателей.
По его словам, наибольшее число пришедших на выборы граждан зафиксировано в Троицке (38,6%), Пласте (39,5%), Октябрьском районе (37,7%), Катав-Ивановске (36,6%), Варне (38,8%), меньше проголосовавших в районах Челябинска (около 22%), а также в Златоусте (23,2%), Копейске (25,5%).
В воскресенье в Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЧелябинскЧелябинская областьПолитика
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