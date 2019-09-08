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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка электронных избирателей на выборах в Мосгордуму на 12.00 составила 45%

12:55 08.09.2019 (обновлено: 13:12 08.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка электронных избирателей на выборах депутатов Мосгордумы на 12 мск составила 45%, несмотря на сбой в системе электронного голосования в Москве, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Сразу скажу, что электронное голосование перезапустилось. Все идет, и на 12 часов дня явка по электронке - 45%, несмотря на сбой", - сказал Венедиктов журналистам.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО.
При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
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