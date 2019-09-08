Явка электронных избирателей на выборах в Мосгордуму на 12.00 составила 45%

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка электронных избирателей на выборах депутатов Мосгордумы на 12 мск составила 45%, несмотря на сбой в системе электронного голосования в Москве, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Сразу скажу, что электронное голосование перезапустилось. Все идет, и на 12 часов дня явка по электронке - 45%, несмотря на сбой", - сказал Венедиктов журналистам.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участка, 162 из них – в больницах и СИЗО.