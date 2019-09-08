Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ будет разбирать все заявления о возможных нарушениях на выборах, делить на десять, что правда, а где провокация и фейк, как история с видеонаблюдением в Волгоградской области, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Все разного рода заявления будем разбирать и делить на десять, что правда, что провокация, что фейк очередной, информационный мусор, который надо выбрасывать в помойку", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она привела в пример утверждения в telegram-каналах о том, что в Волгоградской области якобы отключены почти все камеры видеонаблюдения.

Комментируя эти публикации, член ЦИК Антон Лопатин пояснил, что согласно ранее проведённому конкурсу в рамках технического задания, в рамках того бюджета, который был выделен на видеонаблюдение в Волгоградской области, обеспечена трансляция на служебный портал и в общественный штаб. "Все идёт в штатном режиме в полном объёме ",- сказал Лопатин.