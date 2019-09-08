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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков

12:51 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ будет разбирать все заявления о возможных нарушениях на выборах, делить на десять, что правда, а где провокация и фейк, как история с видеонаблюдением в Волгоградской области, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Все разного рода заявления будем разбирать и делить на десять, что правда, что провокация, что фейк очередной, информационный мусор, который надо выбрасывать в помойку", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
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Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
Она привела в пример утверждения в telegram-каналах о том, что в Волгоградской области якобы отключены почти все камеры видеонаблюдения.
Комментируя эти публикации, член ЦИК Антон Лопатин пояснил, что согласно ранее проведённому конкурсу в рамках технического задания, в рамках того бюджета, который был выделен на видеонаблюдение в Волгоградской области, обеспечена трансляция на служебный портал и в общественный штаб. "Все идёт в штатном режиме в полном объёме ",- сказал Лопатин.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев добавил, что распространитель этой фейковой информации все знал, что "изначально в интернет не транслировалось (видео с участков), что все видеовызовы есть, что в Общественную палату можно прийти и все посмотреть, можно запросить, есть нарушение - это видео можно запросить и получить".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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