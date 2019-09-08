Протестующие в Гонконге пришли к консульству США и поют американский гимн

ПЕКИН, 8 сент - РИА Новости. Тысячи протестующих вновь вышли в воскресенье на улицы Гонконга, часть демонстрантов собралась у здания генерального консульства США, прося помощи у американского правительства, сообщает издание Тысячи протестующих вновь вышли в воскресенье на улицы Гонконга, часть демонстрантов собралась у здания генерального консульства США, прося помощи у американского правительства, сообщает издание South China Morning Post

Один из протестующих, как отмечено в газете, произнес речь, в которой попросил от лица своих единомышленников, чтобы США приняли закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге.

Демонстранты у консульства ведут себя мирно, размахивают флагами США и держат плакат, на котором написано "Президент Трамп, освободите Гонконг". Они также выкрикивают "сопротивляйтесь Пекину" и поют гимн США.

Из-за массовых столкновений полиции с протестующими была закрыта станция метро Central, расположенные вокруг нее магазины и учреждения также закрыты. После сообщений о том, что полиция задержала несколько человек, радикально настроенные протестующие разбили стекла в нескольких дверях станции метро.