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РИА Новости

Протестующие в Гонконге пришли к консульству США и поют американский гимн

12:51 08.09.2019 (обновлено: 12:52 08.09.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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ПЕКИН, 8 сент - РИА Новости. Тысячи протестующих вновь вышли в воскресенье на улицы Гонконга, часть демонстрантов собралась у здания генерального консульства США, прося помощи у американского правительства, сообщает издание South China Morning Post.
Один из протестующих, как отмечено в газете, произнес речь, в которой попросил от лица своих единомышленников, чтобы США приняли закон в поддержку демократии и прав человека в Гонконге.
Акция протеста в Гонконге
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Демонстранты у консульства ведут себя мирно, размахивают флагами США и держат плакат, на котором написано "Президент Трамп, освободите Гонконг". Они также выкрикивают "сопротивляйтесь Пекину" и поют гимн США.
Из-за массовых столкновений полиции с протестующими была закрыта станция метро Central, расположенные вокруг нее магазины и учреждения также закрыты. После сообщений о том, что полиция задержала несколько человек, радикально настроенные протестующие разбили стекла в нескольких дверях станции метро.
На нескольких улицах протестующие раскрыли зонты и идут плотным строем, блокируя движение.
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Протесты в ГонконгеГонконгСШАВ мире
Популярные комментарии
Не ну че, народ можно понять, я бы тоже не горел желанием присоединяться к Китаю, будучи городом, который находился под постоянным влиянием европейской культуры.
8 сентября, 13:22
DPDENIS P
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