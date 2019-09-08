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РИА Новости
Единый день голосования

На Сахалине после обработки 18,5% протоколов лидирует Лимаренко

12:45 08.09.2019 (обновлено: 12:46 08.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,65% голосов после подсчета 18,5 процента протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов УИК, за Лимаренко отдано 828 голосов, это 70,65%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера отдано 145 голосов, это 12,31%, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко - 144 голоса (12,29%).
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоПолитика
Популярные комментарии
Значит средневековье продолжится(((
8 сентября, 14:01
Костя Пупкин
1300002
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