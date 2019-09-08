На Сахалине после обработки 18,5% протоколов лидирует Лимаренко

По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов УИК, за Лимаренко отдано 828 голосов, это 70,65%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера отдано 145 голосов, это 12,31%, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко - 144 голоса (12,29%).

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.