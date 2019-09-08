На Сахалине после обработки 18,5% протоколов лидирует Лимаренко

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,65% голосов после подсчета 18,5 процента протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 18,5% протоколов УИК, за Лимаренко отдано 828 голосов, это 70,65%. За кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера отдано 145 голосов, это 12,31%, за кандидата от КПРФ Алексея Корниенко - 144 голоса (12,29%).
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко. Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводились в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.