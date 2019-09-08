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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Медведев с супругой проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

12:40 08.09.2019 (обновлено: 19:21 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев с супругой Светланой на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой Медведевой проголосовали на выборах в Мосгордуму.
Председатель правительства и его супруга в первом часу дня прибыли к зданию "Шуваловской гимназии №1448" на улице Довженко в столичном районе Раменки. В актовом зале на втором этаже, где расположен избирательный участок номер 2760, премьер-министр получил бюллетень, прошел в кабинку для голосования, а затем опустил листок в КОИБ (электронное устройство для обработки избирательных бюллетеней). "Спасибо, вы проголосовали", - произнес электронный голос КОИБа. Ту же процедуру проделала Светлана Медведева.
Патриарх Кирилл
Вчера, 10:41Выборы в Мосгордуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму
Присутствие главы правительства не повлияло на ход голосования в гимназии, доступ избирателей на расположенные здесь участки 2759 и 2760 открылся, как и положено, в 8:00 мск и не ограничивался. Тут же присутствуют наблюдатели и журналисты.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуДмитрий МедведевСветлана МедведеваМосковская городская думаМоскваПолитика
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