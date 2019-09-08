Медведев с супругой проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой Медведевой проголосовали на выборах в Мосгордуму.
Председатель правительства и его супруга в первом часу дня прибыли к зданию "Шуваловской гимназии №1448" на улице Довженко в столичном районе Раменки. В актовом зале на втором этаже, где расположен избирательный участок номер 2760, премьер-министр получил бюллетень, прошел в кабинку для голосования, а затем опустил листок в КОИБ (электронное устройство для обработки избирательных бюллетеней). "Спасибо, вы проголосовали", - произнес электронный голос КОИБа. Ту же процедуру проделала Светлана Медведева.
Присутствие главы правительства не повлияло на ход голосования в гимназии, доступ избирателей на расположенные здесь участки 2759 и 2760 открылся, как и положено, в 8:00 мск и не ограничивался. Тут же присутствуют наблюдатели и журналисты.