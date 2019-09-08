Медведев с супругой проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

Председатель правительства и его супруга в первом часу дня прибыли к зданию "Шуваловской гимназии №1448" на улице Довженко в столичном районе Раменки. В актовом зале на втором этаже, где расположен избирательный участок номер 2760, премьер-министр получил бюллетень, прошел в кабинку для голосования, а затем опустил листок в КОИБ (электронное устройство для обработки избирательных бюллетеней). "Спасибо, вы проголосовали", - произнес электронный голос КОИБа. Ту же процедуру проделала Светлана Медведева.