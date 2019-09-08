В Москве образовалась очередь на УИК из-за голосования сотрудников Генштаба

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами опроверг утверждения об "административном голосовании" на одном из участков на выборах в Мосгордуму и подчеркнул, что очередь образовалась из-за голосования сотрудников Генштаба.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. На выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.