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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве образовалась очередь на УИК из-за голосования сотрудников Генштаба

12:26 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами опроверг утверждения об "административном голосовании" на одном из участков на выборах в Мосгордуму и подчеркнул, что очередь образовалась из-за голосования сотрудников Генштаба.
"Данная информация не соответствует действительности", - сказали в штабе, комментируя подпись "административное голосование" под фотографией с очередью в этом участке в соцсетях.
"На избирательном участке №9 в 43-м избирательном округе проходит голосование сотрудников Генштаба. Этим обусловлена очередь на УИК", - говорится в сообщении.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. На выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
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