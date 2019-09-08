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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах губернатора Вологодской области к 10 утра составила 5,63%

12:24 08.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области в первые часы голосования составила 5,63%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"По состоянию на 10 часов явка избирателей в Вологодской области составила 5,63%, проголосовали 52 тысячи 453 человека", - сообщили в избиркоме.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.
На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
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Кроме того, избиратели Грязовецкого, Междуреченского и Тотемского муниципальных районов принимают участие в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Вологодской области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13. Еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВологодская областьПолитика
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