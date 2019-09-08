Явка на выборах губернатора Вологодской области к 10 утра составила 5,63%

Единый день голосования в регионах России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области в первые часы голосования составила 5,63%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

"По состоянию на 10 часов явка избирателей в Вологодской области составила 5,63%, проголосовали 52 тысячи 453 человека", - сообщили в избиркоме.

В области голосуют более 930 тысяч человек, более одной тысячи из них проголосуют впервые. В регионе работают 968 участков для голосования.

На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".